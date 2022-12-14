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Лікарі годину рятували: у Херсоні росіяни вбили 8-річного хлопчика, чоловіка та жінку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Лікарі годину рятували: у Херсоні росіяни вбили 8-річного хлопчика, чоловіка та жінку

Фото: pixabay.com

Також загинули чоловік і жінка.

Російські терористи 14 грудня влаштували масований обстріл Херсона. Уже відомо про трьох загиблих. 

Про це повідомив прес-офіцер Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук. 

Дмитро Плетенчук 14 грудня повідомив, що на Херсонщині через російські обстріли загинув 38-річний чоловік. Згодом у Херсоні знайшли мертвою ще і жінку. 

Також через російські удари тяжкі травми отримав 8-річний хлопчик. Медики годину намагались його реанімувати, проте дитина померла. 

"Хлопчик 8 років. Не врятували. Занадто багато пошкоджень через мінно-вибухову травму. Горіть у пеклі, с*ки", - написав Дмитро Плетенчук. 

Обстріли Херсона 

Херсон був єдиним обласним центром, який ще на початку повномасштабної війни вдалось окупувати росіянам. 11 листопада Сили оборони звільнили Херсон. Від того часу росіяни масовано обстрілюють місто. 

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич 14 грудня повідомив, що за минулу добу російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини та вбили одну мирну людину, ще одна особа зазнала поранень. 14 грудня вдень окупанти продовжили терор. Зокрема росіяни поцілили по будівлі Херсонської ОВА. 

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Дата публікації
Перегляди
1216
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