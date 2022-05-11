Лікарі "Охматдиту" вирушили на деокуповані території: приймають 15 спеціалістів

Лікарі столичного "Охматдиту" почали проводити виїзні консультації на деокупованих територіях, хто і де саме може потрапити.

Вони вже обстежили майже півтори сотні дітей у двох звільнених від окупації селах на Київщині. Після цього провели огляд у селі Миронівка, куди від війни вимушено втекло більше 10 тисяч українців, йдеться в ТСН.

До Прилук прибув « медичний десант» зі столичного "Охматдиту", хоча місто не було під окупацією, але через бойові дії, які велися на Чернігівщині, місцевим жителям зараз складно дістатися і до обласного центру, і до Києва.

Медики лише займають кабінети, а до реєстратури вже вишиковується черга. Серед них 10-річна Поліна, яка разом з родиною в Прилуках - вимушені переселенці. «Я жила під Харковом, у селі Цвіркуни, і ми жили місяць в окупації, мене поранило», - каже дитина..

Це сталося в будинку їхнього дядька, куди вони переїхали після того, як росіяни розбомбили дім, в якому Поліна жила з батьками та 4-річним братом. «Ми були в туалеті, у нас підвалу немає. Нас повністю засипало і ми вижили», - розповідає мама дівчинки.

Мама Поліни Юлія додає - на будинок з чоловіком збирала гроші 15 років. Там усе було так як вони мріяли: у європейському стилі, з каміном та басейном. Тепер мусять починати все з нуля. Поки від війни втекли до Прилук. Але навіть тут, де немає російських окупантів, донька боїться, що вони можуть повернутися, тож дитину привели до психолога.

Крім психолога, тут ще 14 лікарів різних спеціальностей. «Цих пацієнтів цільово відбирала сама поліклініка за напрямками, тобто діти, які мають патологію органів дихання, кишково-шлункового тракту, кістково-м'язової системи, дитячі гінекологи», - розповідає медичний директор з поліклінічної роботи «Охматдиту» Володимир Сова.

Лікарі столичного "Охматдиту" проводять виїзні консультації на деокупованих територіях

Найбільші черги до лікарів-офтальмологів, алергологів та неврологів. У кого медики виявляють патології - одразу скеровують їх на лікування далі. «Зі сколіозом багато. Уже двох ми скерували на планове хірургічне лікування», - кажуть лікарі.

Медики встигли обстежити за день майже три сотні дітей. Уже цієї п'ятниці планують знову приїхати до Прилук. У тутешньому будинку дитини на них уже чекають 80 маленьких пацієнтів.

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