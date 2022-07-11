Лікарні на лінії фронту на Миколаївщині не вистачає моргу, а от медикаментами "забезпечені на 120%"

У звичайній районній лікарні, яка неподалік передової на Миколаївщині, тепер вимушені боротися з важкими вогнестрільними пораненнями, а ще приймати пологи та рятувати велику кількість людей з інфарктами.

Вони працюють у смертельній небезпеці, а сама робота із війною ускладнилася в рази, йдеться в ТСН.

Лікарня одна з тих, що найближче до передової, тут темрява в коридорах та палатах. «Ми повинні бути непримітними, але працювати треба», - кажуть працівники.

Тут через артилерійські обстріли важко навіть стінам, вони просто тріскаються.

Вікторія Анатоліївна – головна лікарка – пишається, що майже всі її підлеглі залишилися на роботі попри те, що рашисти зробили із лікарень мішені.

За спеціальності Вікторія гінекологиня і через війну навички знову знадобилися – допомогла народитися 4 хлопчикам і 1 дівчинці. «Прийняли 5 пологів, хоча ми не законтрактовані на пологи, але ми розгорнути пологовий зал і жінок просто не ризикували вночі відправляти під обстрілами», - каже вона.

Через війну вкрай погано людям із хворим серцем. «В нас зараз 10 важких пацієнтів. В нас було за рік 10 інфарктів за рік, то ми вже перевиконали за ці місяці всі свої можливості», - кажуть працівники.

Побільшало роботи і в хірурга Андрія Івановича - напередодні тут не було ані світла, ані води, але він вперто робив свої операції.

Головна лікарка каже, тепер пацієнтам не треба купляти ліки за гроші з потрібного є все. «Раніше я такого не пам’ятаю, навіть в часи «ковіду» ми не були забезпечені як зараз і медкиаментами, на 100-120 відсотків, єдине, що це використовується кожного дня», - каже головна лікарка.

Але, лікарі кажуть, не вистачає моргу. Відразу вивезти вбитих виходить не завжди.

Деяких пацієнтів тут запам’ятали назавжди, як отой поранений в голову хлопець. «Просить: «Тільки не відходьте, тільки не відходьте від мене. Просто я буду знати, що ви тут». До кожного підійти, з кожним порозмовляти - ще тяжче», - розказують медики.

Головна лікарка впевнена, що її медзаклад витримає ці нелегкі випробування, але вірить, що після перемоги все відбудують.

Читайте також:

Рашисти змусили працівників Запорізької АЕС допустити до пульта російського блогера

Ракета "Іскандери" з російського Бєлгорода зруйнувала школу в Харкові

Після 20 годин пошуку з-під завалів розбомбленого будинку в Часів Ярі дістали живого чоловіка