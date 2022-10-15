Лікарні на тимчасово окупованих територіях переповнені росіянами, смертність перевищує 50% - Генштаб

До медичних закладів, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України, надходить велика кількість поранених російських загарбників. До лікарні Донецька протягом тижня надійшло близько 100 поранених.

Про це повідомляють у зведенні Генштабу.

В тимчасово захопленому місті Токмак Запорізької області лікарні також переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних в закладах не приймають через завантаженість медиків та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати важкопоранених на територію Росіїю. Смертність серед них перевищує 50%, наголошують у зведенні.

До слова, пртягом доби ракетні війська і артилерія за добу уразили 15 районів зосередження живої сили противника, а тому поранених окупантів буде ще більше.

Мобілізація в РФ

Путін повідомив, що Міністерство оборони РФ від 21 вересня мобілізувало 222 тисячі росіян на війну до України, з них - 16 тисяч уже воюють. Диктатор бреше і заявляє, що підготовка перед відправленням на фронт є, тоді - як "мобікі" жаліються, що їх кидають до України, як "гарматне м'ясо".

РФ мобілізацією задоволені. До того ж намалювали цифру втрат новопризваних солдатів: підтвердили загибель п’ятьох "мобіків" з Челябінської області.

Саме це і викликал в РФ хвилю невдоволення військовим командуванням. Адже блогери пишуть, що цифри значно більші. Ба більше - прогнозують, що до кінця зими армія втратить 10 тисяч мобілізовани.

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