Лікарні, школи, адмінбудівлі, будинки: за 27 днів війни на Луганщині пошкоджено понад 600 об’єктів

Збитки бізнесу становлять понад 1,6 млрд грн.

Від початку війни Росії в Україні у Луганській області пошкоджень різного ступеню зазнали понад 600 об’єктів.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"27 днів ворог цілеспрямовано знищує інфраструктуру області, буквально рівняє з землею наші міста. Легкої прогулянки для росіян не вийшло, але й ми несемо тяжкі втрати від вторгнення окупантів", - повідомив очільник регіону.

За словами Гайдая, пошкоджені об'єкти критичної інфрастуктури: розбомблені три мости, 30 промислових підприємств, серед яких виробничі майданчики фізичних осіб-підприємців та торгівельні точки.

Через постійні артобстріли ушкоджено: 15 закладів охорони здоров’я, 14 загальноосвітніх навчальних закладів, 11 дитячих садочків та дитячий будинок, дев’ять адміністративних будівель та ЦНАПів, шість соціальних закладів, чотири спортивні та два об’єкти культури, чотири будівлі, в яких розміщувались правоохоронні органи та підрозділи ДСНС.

Внаслідок обстрілів армії Російської Федерації зруйновано 466 житлових будинків.

За попередніми оцінками, збитки бізнесу в Луганській області у березні цього року вже становлять понад 1,6 млрд грн.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що Росія планує здійснити ще один етап наступу на Україну і намагається зібрати для цього живу силу зі всієї своєї території.

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