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"Лікарні та церкви він бомбив і 25 грудня, і на Новий рік": Байден - про "перемир'я" від Путіна

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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"Лікарні та церкви він бомбив і 25 грудня, і на Новий рік": Байден - про "перемир'я" від Путіна

Фото: twitter.com

Байден прокоментував цинічну заяву Путіна.

Президент США Джо Байден відреагував на заяву диктатора Путіна про "мир" на Різдво в Україні. Американський лідер зауважив, що 25 грудня (Різдво за григоріанським календарем) і на Новий рік Путін був готовий бомбити дитсадки та лікарні в Україні. 

Про це Байден сказав 5 січня під час спілкування з журналістами, пише Bloomberg. 

Мені це здалося цікавим те, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 грудня та на Новий рік. Я думаю, що він намагається знайти трохи кисню", - пояснив Байден. 

"Різдвяне перемир'я" від Росії: що відомо

Російський патріарх Кирило, який підтримує війну проти України, заявив про необхідність нібито "перемир'я" на Різдво в Україні. Це підтримав диктатор Путін та доручив Шойгу запровадити 36-годинний режим припинення вогню на лінії фронту. 

Голова РНБО Олексій Данілов зауважив, що Україна не підтримує цього, а для справжнього миру потрібно, щоб окупанти покинули нашу державу. 

У МЗС Німеччини також зазначили, що Путін може миттєво домогтися миру, вивівши окупаційну армію з території України. 

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Дата публікації
Перегляди
1562
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