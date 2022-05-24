Лікарні в Криму Росія перетворює на військові шпиталі, а персонал відправляють до материкової України

Деякі медичні заклади, особливо на півночі півострова, були перетворені на воєнно-польові шпиталі для поранених та травмованих російських військових.

Протягом двох останніх місяці на тимчасово окупованому півострові Крим виникла гостра проблема з отриманням своєчасних медичних послуг. Аналогічна ситуація і в місті Севастополь, куди звозять російських військових.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її інформацією, мешканці Крима не можуть вчасно отримати елементарні медичні послуги.

"Крім того, окупант відправляє медперсонал з півострова на тимчасово окуповану територію материкової України. Надійшла інформація, що в ОРДО рашистами була направлена група із 30 медичних працівників, серед яких ортопеди, травматологи, нейрохірурги, анестезіологи", - зазначила вона.

Частина лікарів також переміщена в селище Мангуш для надання допомоги на прифронтовій території.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чи реально забрати назад Крим та окуповані території.

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