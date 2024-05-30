Лікарні в РФ "заповнені вщент": боєць ЗСУ описав запеклі бої на Харківщині та втрати ворога

На Харківському напрямку українські війська продовжують давати відсіч російським окупантам. Вдалося стабілізувати ситуацію в напрямку населених пунктів Стрілеча та Пильна, водночас складною залишається ситуація в напрямку Вовчанська.

Про це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" ЗСУ Юрій Федоренко повідомив у ефірі телемарафону.

Бойові дії в Харківській області

Федоренко заявив, що сили оборони України стабілізували ситуацію в напрямку населених пунктів Стрілеча та Пильна на Харківщині. Російська армія не має подальших просувань.

"Можна сказати, що Сили оборони на цьому відтинку перебирають тактичну ініціативу на свій бік", – зазначив боєць.

"Якщо говорити про Вовчанськ – це дуже складний зараз напрямок, оскільки ворог застосовує тактику, яку йому вдалося застосувати в напрямку Авдіївки чи Часового Яру. Це коли за рахунок авіації противник намагається знищити все перед собою для того, щоб надалі затягувати туди свою штурмову піхоту", – розповів командир РУБАК "Ахіллес".

Тактика РФ на Харківщині зараз

Федоренко описав тактику російських військ на Харківському напрямку. Після того, як ворог втрачає броньовану та легкоброньовану техніку, загарбники залучають особовий склад. Так, вони "закидують" солдат не лише пішими групами, а й маневреними висадками.

"Це багі, які ворог обладнує системами РЕБ, та двоколісні мотоцикли. У РФ на полігонах вони відпрацьовують тактику оперативного затягування саме за рахунок цих кросових мотоциклів, оскільки на деяких відтинках мали успіх. Однак, Сили оборони навчилися їх підловлювати", – розповів військовий.

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Втрати ворога на Харківщині

Командир роти "Ахіллес" зазначив, що на Харківському напрямку у російських військах є чимало поранених. Це впливає на моральний стан не лише ворожого особового складу, а й потенційних бійців російської армії.

"Оскільки ті лікарні, які знаходяться на території РФ, зокрема в Бєлгороді, заповнені майже вщент. А це означає, що Сили оборони роблять свою роботу якісно. І це дуже позитивний вплив, зокрема й на тих, хто проходить строкову службу у РФ і є основним ресурсом для поповнення регулярної армії РФ. Зараз у них починаються сумніви, чи варто підписувати контракт", – розповів Федоренко.

Він також повідомив, що наразі вороже угруповання на Харківському напрямку сягає близько 70 тис. військових.

"Після того, як противник мав певні успіхи на двох відтинках, йому треба було задіяти додатковий резерв, аби поповнити втрати. Загалом, якщо говорити про Харківську область, угруповування противника може сягати 200 тисяч. Додатково противник зберігає можливості перетнути державний кордон ще на якомусь із відтинків", – повідомив український захисник.

Нагадаємо, як повідомив уранці 31 травня головком ЗСУ Олександр Сирський, росіяни нарощують угруповання на Харківщині на напрямку головного удару – Стрілеча-Липці та в районі Вовчанська. Вони перекидають додаткові полки і бригади з інших напрямків і полігонів.

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