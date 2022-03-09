Ліки, медичне обладнання та продукти: Україна отримала гуманітарну допомогу від Франції

Ліки, медичне обладнання та продукти: Україна отримала гуманітарну допомогу від Франції

Гуманітарну допомогу отримають працівники Національної поліції та мешканці Київської області.

Україна отримала від Франції гуманітарний вантаж, вага якого загалом становить 20 тонн.

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Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Гуманітарна допомога призначена для працівників Національної поліції, а також для жителів Київської області, які постраждали від війни.

"Мінсоцполітики спільно з Всеукраїнською асоціацією громадських організацій "Громадський парламент" організувало першу доставку медикаментів, медичного обладнання та продуктів харчування довгострокового зберігання з Франції. Загальна вага допомоги, яка надійшла – 20 тонн, з яких п’ята частина - продукти харчування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, для отримання та розподілу гуманітарної допомоги створено Координаційний центр. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, правила ввезення гуманітарних вантажів максимально спрощені.

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