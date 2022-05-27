Ліки та продукти під час війни: які запаси слід зробити

Через вторгнення Росії на територію України та вивезення великої кількості українського зерна окупантами певні продукти можуть зникнути з поличок магазинів. Про це стверджують провідні аналітики. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які ліки та продукти під час війни краще купити про запас.
Продукти на час війни: запас на всю сім'ю
Вже зараз через зупинку роботи одного з найбільших підприємств України по виготовленню солі "Артемсіль" на поличках магазинів та супермаркетів цей продукт майже зник. В столичних та регіональних магазинах почали стрімко рости ціни і вже можна знайти упаковку солі за 90 гривень, а то й більше. Така ж історія з гречкою та деякими іншими продуктами.
Але не варто бездумно зігрібати всі товари, які ви бачите в магазині. Краще скласти список та купувати лише ті продукти, які точно знадобляться на час війни. Наприклад, на сім'ю з трьох осіб може підійти такий перелік:
- Різноманітні консерви: овочеві, бобові, м'ясні, рибні;
- Продукти швидкого приготування: пюре, суп у брикетах, локшина;
- Крупи, які довго зберігаються: горох, рис, гречка, пшоно;
- Макаронні вироби: спагетті, макарони, вермішель;
- Сіль, цукор, борошно;
- Кава та чай;
- Ультрапастеризоване молоко: воно має довгий термін зберігання (також підійде сухе молоко, яке можна додавати, наприклад, до кави);
- Крекери, сухарі, хлібці, сушіння;
- Продукти, багаті вуглеводами: цукерки, печиво, халва, сухофрукти, козинаки;
- Згущене молоко або мед;
- Соняшникова олія.
А якщо у вашій сім'ї є також маленькі діти, тоді варто додати до цього списку:
- Готове харчування в баночках: м'ясні та овочеві пюре;
- Молочна суміш з водою для приготування;
- Несолодке печиво: його можна буде використовувати замість хліба;
- Порошкові каші, суміші для приготування каші;
- Солодке печиво: замість десерту.
Щоб розрахувати кількість продуктів на час війни, варто враховувати норми споживання, які прийняті у вашій сім'ї. Подумайте, скільки приблизно ви з'їдаєте щодя, складіть меню з перелічених продуктів. Це допоможе підійти до купівлі з розумом.
"Аптечка" на час війни: які медикаменти повинні бути в будинку
Крім медичних препаратів, які ви чи члени вашої сім'ї приймаєте регулярно (вітаміни, ліки від хронічних хвороб), потрібно додати до родинної аптечки:
- спирт та йод;
- нестерильні і стерильні рукавички;
- хлоргексидин та перекис водню;
- вата та бинт;
- знеболюючі препарати;
- бактерицидні пластирі;
- протиалергічні ліки;
- медикаменти, які приймають під час розладу шлунку;
- антисептик;
- таблетки для знезараження води;
- таблетки від головного болю;
- ентеросорбенти;
- ліки від простуди, болю в горші, нежиті;
- протизапальні препарати.
Також не забудьте про тонометр. Людям з діабетом, астмою чи іншими серйозними захворюваннями варто подбати про наявність різноманітних пристосувань та особистих лікарських засобів.