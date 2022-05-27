Які ліки та продукти під час війни краще запасати / Фото: pixabay.com

Ліки та продукти під час війни: які запаси слід зробити

Ліки та продукти під час війни: які запаси слід зробити

Через вторгнення Росії на територію України та вивезення великої кількості українського зерна окупантами певні продукти можуть зникнути з поличок магазинів. Про це стверджують провідні аналітики. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які ліки та продукти під час війни краще купити про запас.

Продукти на час війни: запас на всю сім'ю

Вже зараз через зупинку роботи одного з найбільших підприємств України по виготовленню солі "Артемсіль" на поличках магазинів та супермаркетів цей продукт майже зник. В столичних та регіональних магазинах почали стрімко рости ціни і вже можна знайти упаковку солі за 90 гривень, а то й більше. Така ж історія з гречкою та деякими іншими продуктами.

Але не варто бездумно зігрібати всі товари, які ви бачите в магазині. Краще скласти список та купувати лише ті продукти, які точно знадобляться на час війни. Наприклад, на сім'ю з трьох осіб може підійти такий перелік:

Різноманітні консерви: овочеві, бобові, м'ясні, рибні;

Продукти швидкого приготування: пюре, суп у брикетах, локшина;

Крупи, які довго зберігаються: горох, рис, гречка, пшоно;

Макаронні вироби: спагетті, макарони, вермішель;

Сіль, цукор, борошно;

Кава та чай;

Ультрапастеризоване молоко: воно має довгий термін зберігання (також підійде сухе молоко, яке можна додавати, наприклад, до кави);

Крекери, сухарі, хлібці, сушіння;

Продукти, багаті вуглеводами: цукерки, печиво, халва, сухофрукти, козинаки;

Згущене молоко або мед;

Соняшникова олія.

А якщо у вашій сім'ї є також маленькі діти, тоді варто додати до цього списку:

Готове харчування в баночках: м'ясні та овочеві пюре;

Молочна суміш з водою для приготування;

Несолодке печиво: його можна буде використовувати замість хліба;

Порошкові каші, суміші для приготування каші;

Солодке печиво: замість десерту.

Щоб розрахувати кількість продуктів на час війни, варто враховувати норми споживання, які прийняті у вашій сім'ї. Подумайте, скільки приблизно ви з'їдаєте щодя, складіть меню з перелічених продуктів. Це допоможе підійти до купівлі з розумом.

"Аптечка" на час війни: які медикаменти повинні бути в будинку

"Аптечка" на час війни / Фото: Pexels

Крім медичних препаратів, які ви чи члени вашої сім'ї приймаєте регулярно (вітаміни, ліки від хронічних хвороб), потрібно додати до родинної аптечки:

спирт та йод;

нестерильні і стерильні рукавички;

хлоргексидин та перекис водню;

вата та бинт;

знеболюючі препарати;

бактерицидні пластирі;

протиалергічні ліки;

медикаменти, які приймають під час розладу шлунку;

антисептик;

таблетки для знезараження води;

таблетки від головного болю;

ентеросорбенти;

ліки від простуди, болю в горші, нежиті;

протизапальні препарати.

Також не забудьте про тонометр. Людям з діабетом, астмою чи іншими серйозними захворюваннями варто подбати про наявність різноманітних пристосувань та особистих лікарських засобів.