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Ліки та продукти під час війни: які запаси слід зробити

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Ліки та продукти під час війни: які запаси слід зробити

Які ліки та продукти під час війни краще запасати / Фото: pixabay.com

Через вторгнення Росії на територію України та вивезення великої кількості українського зерна окупантами певні продукти можуть зникнути з поличок магазинів. Про це стверджують провідні аналітики. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які ліки та продукти під час війни краще купити про запас.

Продукти на час війни: запас на всю сім'ю

Вже зараз через зупинку роботи одного з найбільших підприємств України по виготовленню солі "Артемсіль" на поличках магазинів та супермаркетів цей продукт майже зник. В столичних та регіональних магазинах почали стрімко рости ціни і вже можна знайти упаковку солі за 90 гривень, а то й більше. Така ж історія з гречкою та деякими іншими продуктами.

Але не варто бездумно зігрібати всі товари, які ви бачите в магазині. Краще скласти список та купувати лише ті продукти, які точно знадобляться на час війни. Наприклад, на сім'ю з трьох осіб може підійти такий перелік:

  • Різноманітні консерви: овочеві, бобові, м'ясні, рибні;
  • Продукти швидкого приготування: пюре, суп у брикетах, локшина;
  • Крупи, які довго зберігаються: горох, рис, гречка, пшоно;
  • Макаронні вироби: спагетті, макарони, вермішель;
  • Сіль, цукор, борошно;
  • Кава та чай;
  • Ультрапастеризоване молоко: воно має довгий термін зберігання (також підійде сухе молоко, яке можна додавати, наприклад, до кави);
  • Крекери, сухарі, хлібці, сушіння;
  • Продукти, багаті вуглеводами: цукерки, печиво, халва, сухофрукти, козинаки;
  • Згущене молоко або мед;
  • Соняшникова олія.

А якщо у вашій сім'ї є також маленькі діти, тоді варто додати до цього списку:

  • Готове харчування в баночках: м'ясні та овочеві пюре;
  • Молочна суміш з водою для приготування;
  • Несолодке печиво: його можна буде використовувати замість хліба;
  • Порошкові каші, суміші для приготування каші;
  • Солодке печиво: замість десерту.

Щоб розрахувати кількість продуктів на час війни, варто враховувати норми споживання, які прийняті у вашій сім'ї. Подумайте, скільки приблизно ви з'їдаєте щодя, складіть меню з перелічених продуктів. Це допоможе підійти до купівлі з розумом.

"Аптечка" на час війни: які медикаменти повинні бути в будинку

"Аптечка" на час війни / Фото: Pexels

Крім медичних препаратів, які ви чи члени вашої сім'ї приймаєте регулярно (вітаміни, ліки від хронічних хвороб), потрібно додати до родинної аптечки:

  • спирт та йод;
  • нестерильні і стерильні рукавички;
  • хлоргексидин та перекис водню;
  • вата та бинт;
  • знеболюючі препарати;
  • бактерицидні пластирі;
  • протиалергічні ліки;
  • медикаменти, які приймають під час розладу шлунку;
  • антисептик;
  • таблетки для знезараження води;
  • таблетки від головного болю;
  • ентеросорбенти;
  • ліки від простуди, болю в горші, нежиті;
  • протизапальні препарати.

Також не забудьте про тонометр. Людям з діабетом, астмою чи іншими серйозними захворюваннями варто подбати про наявність різноманітних пристосувань та особистих лікарських засобів.

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