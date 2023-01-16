Ліквідація наслідків ракетного удару в Дніпрі: що відомо про жертв і руйнування

У 9-поверховому будинку на момент обстрілу було понад тисячу людей.

У Дніпрі 16 січня триває ліквідація наслідків влучання російської ракети в дев'ятиповерховий будинок на житловому масиві Перемога. За останніми даними, загинуло щонайменше 40 людей, серед яких 2 дитини, поранення отримали 75 осіб, з них 15 дітей.

Роботи тривають у цілодобовому режимі. За інформацією ДСНС, до робіт залучено 579 осіб та 91 од. техніки. Рятувальникам також допомагають звичайні містяни. Оприлюднено відео з місця подій.

Без житла - сотні людей, адже 72 квартири повністю зруйновані, пошкоджених - утричі більше. В мерії вже встановили: у будинку на момент трагедії було понад тисячу мешканців.

Що відомо про загиблих та постраждалих

У ЗМІ з'являються перші подробиці про жертв ракетного удару.

Зокрема, загинула 15-річна Марія Лебідь. Дівчинка була вдома сама, коли пролунав вибух.

Марія Лебідь / Фото: alilisa.swan

Під завалами загинув також заслужений тренер України з боксу Михайло Кореновський.

Дві волонтерки Ірина Саламатенко та Ольга Усова йшли на тренування у спортзал, розташований неподалік будинку, куди влучила ракета. Вибух пролунав у них за спинами. Уламок поцілив Ользі у серце, а Ірина пізніше померла у лікарні.

Загинуло подружжя Ірина та Максим, які разом із двома дітьми півроку тому втекли із Нікополя, рятуючись від російських обстрілів. У момент вибуху 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна чекали на батьків біля будинку на вулиці. Наразі діти в лікарні.

Фото: ТСН.ua

Загалом в обласній лікарні імені І. І. Мечникова у Дніпрі перебуває 32 особи, які постраждали під час атаки РФ. 9 із них - у дуже важкому стані.

Як повідомив директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, одна з найтяжчих пострадалих - 19-річна дівчина, яка втратила око. Також госпіталізовано 27-річну жінку, яка 20 годин пролежала під завалами.

В обласній дитячій лікарні перебуває 8-річна Злата - під час ракетного удару їй посікло обличчя.

Також повідомляється про дівчину, яку вибуховою хвилею викинуло з вікна 8-го поверху на вулицю разом зі стіною. Зверху на неї впала бетонна плита. Наразі дівчина в реанімації.

14 січня в одній з квартир багатоповерхівки перебувала сім'я Фігурних - сім людей. У день трагедії родичі зібралися через рік розлуки у зв'язку з повномасштабною війною. Діти приїхали до батьків із Одеси на вихідні. Доля п'ятьох людей, зокрема 15-річної дівчинки, досі невідома. Їх майже дві доби шукають рятувальники. Батьків зниклої дівчини рятувальникам вдалося знайти під завалами. Мати госпіталізували до лікарні, вона перебуває в реанімації. Її чоловік загинув.

Куди цілили окупанти - версія Філатова

Міський голова Дніпра Борис Філатов озвучив версію, куди насправді цілила російська ракета.

"Через Дніпро розташована наша Придніпровська теплостанція. Як версію можна розглядати, що вони мусили поцілити в нашу Придніпровську теплостанцію. Але ви ж розумієте, що таке Х-22: це вбивця авіаносців, ракета, яка стріляє, як кажуть, по площах. Ці косорукі скоти промазали, ракета пролетіла мимо, залетіла через Дніпро і влучила в житловий будинок", - наголосив Філатов.

Більше того він зазначив, що у зруйнованому будинку доведеться демонтувати декілька секцій. За попередньою інформацією, внаслідок удару РФ у будинку 72 квартири зруйновано, пошкоджено понад 230.

Реакція Росії

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив, що російська війська завдають ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі України. Він звинуватив у трагедії "українську ППО", яка нібито невдало "збила" російську ракету, яка впала на будинок.

Своєю чергою, російський пропагандист Сергій Мардан не приховує задоволення і обіцяє, що ракетні удари триватимуть до "повного просвітлення українських мізків". Він назвав ракетний удар по житловій багатоповерхівці у святковий вихідний день "витратами військового конфлікту".

"Навіть якщо в цей будинок потрапила наша ракета, особисто для мене це взагалі не змінює нічого...Руйнування житлового будинку у Дніпропетровську - це трагічні витрати військового конфлікту. Те, що жителі українських міст почуваються нормально, це не заслуга їхньої ППО, а наші недоробки... Ну подивіться на фотографії Маріуполя - ось, що буде з Харковом. Так, буде. І з Дніпропетровськом це буде, і з Києвом це буде!", - сказав Мардан.

Телеведучий Андрій Бєдняков продемонстрував, як росіяни в соцмережах реагують на загибель людей у Дніпрі.

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