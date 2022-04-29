Ліквідація окупантів та зрадників: з'явилось відео потужного вибуху в тимчасово окупованій Кремінній

У тимчасово окупованій Кремінній Луганської області раніше пролунало одразу два потужних вибухи.
Це сталось у будівлі міської ради та поліції, де зібрались російські окупанти та місцеві колаборанти.
Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко та опублікував відео з місця події.
На відео видно зруйновану будівлю відділку поліції. Геращенко попередив колаборантів з іншим тимчасово окупованих міст, що таке може статись із ними.
"До уваги зрадників та окупантів з Херсона, Мелітополя, Бердянська, Нової Каховки та інших тимчасово окупованих територій.Вимагайте негайно - 10 кратного зростання оплати за свою зраду, медичну страховку та страхування життя від Росдержстраху", - написав Геращенко.
Обережно, відео зняте російським окупантом, коментар якого є пропагандою
К вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий.— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) April 29, 2022
Требуйте немедленно - 10 кратного роста оплаты за своё предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от РосГосСтраха. #окупантырф pic.twitter.com/GMkY9rYIEb
Читайте також:
- На Чернігівщині під завалами виявили тіла двох загиблих
- "Польща може захопити захід України": у РНБО викрили черговий фейк російської пропаганди
- "Вона мені, наче дитина": історія бабусі з Горенки, яка кутала песика в хустку від обстрілів