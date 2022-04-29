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Ліквідація окупантів та зрадників: з'явилось відео потужного вибуху в тимчасово окупованій Кремінній

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Ліквідація окупантів та зрадників: з'явилось відео потужного вибуху в тимчасово окупованій Кремінній

У тимчасово окупованій Кремінній Луганської області раніше пролунало одразу два потужних вибухи.

Це сталось у будівлі міської ради та поліції, де зібрались російські окупанти та місцеві колаборанти. 

Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко та опублікував відео з місця події. 

На відео видно зруйновану будівлю відділку поліції. Геращенко попередив колаборантів з іншим тимчасово окупованих міст, що таке може статись із ними. 

"До уваги зрадників та окупантів з Херсона, Мелітополя, Бердянська, Нової Каховки та інших тимчасово окупованих територій.Вимагайте негайно - 10 кратного зростання оплати за свою зраду, медичну страховку та страхування життя від Росдержстраху", - написав Геращенко. 

Обережно, відео зняте російським окупантом, коментар якого є пропагандою

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