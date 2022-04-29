Ліквідація окупантів та зрадників: з'явилось відео потужного вибуху в тимчасово окупованій Кремінній

Ліквідація окупантів та зрадників: з'явилось відео потужного вибуху в тимчасово окупованій Кремінній

У тимчасово окупованій Кремінній Луганської області раніше пролунало одразу два потужних вибухи.

Це сталось у будівлі міської ради та поліції, де зібрались російські окупанти та місцеві колаборанти.

Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко та опублікував відео з місця події.

На відео видно зруйновану будівлю відділку поліції. Геращенко попередив колаборантів з іншим тимчасово окупованих міст, що таке може статись із ними.

"До уваги зрадників та окупантів з Херсона, Мелітополя, Бердянська, Нової Каховки та інших тимчасово окупованих територій.Вимагайте негайно - 10 кратного зростання оплати за свою зраду, медичну страховку та страхування життя від Росдержстраху", - написав Геращенко.

Обережно, відео зняте російським окупантом, коментар якого є пропагандою

К вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий.



Требуйте немедленно - 10 кратного роста оплаты за своё предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от РосГосСтраха. #окупантырф pic.twitter.com/GMkY9rYIEb — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) April 29, 2022

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