Ліквідація окупантів, які під час здавання до полону обстріляли ЗСУ: Україна розслідуватиме інцидент

Україні не вигідно ліквідовувати окупантів, їх краще брати до полону.

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна розслідуватиме інцидент із ліквідацією російських окупантів, які під час здавання до полону обстріляли ЗСУ.

Про це вона сказала у коментарі The Associated Press.

Стефанішина наголосила, що воїни ЗСУ мають вказівку взяти якомога більше російських окупантів, щоб потім обміняти їх на українських захисників. Вона зазначила, що навмисний розстріл росіян, які нібито вирішили здатись до полону - це малоймовірно, оскільки під час цього росіяни почали стріляти в наших захисників.

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції додала, що Україна розслідуватиме цей інцидент та допустить до слідства іноземних спостерігачів.

Ліквідація російських окупантів, які під час здавання до полону влаштували стрілянину

Російські пропагандисти напередодні поширили відео, на якому нібито ЗСУ розстріляли російських окупантів під час здачі до полону. Водночас там видно, як окупант не склав зброї та відкрив вогонь по ЗСУ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що саме росіяни цинічно порушили міжнародні норми, оскільки вирішили хитрістю розправитись з українськими захисниками, інсценувавши процес здавання до полону.

Читайте також: