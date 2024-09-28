Ліквідація високопосадовця Міноборони РФ під Москвою: у ГУР повідомили подробиці (фото)

Олексія Коломєйцева було знищено 27 вересня у місті Коломна.

Головне управління розвідки МОУ підтвердило ліквідацію полковника російської армії Олексія Коломєйцева, який очолював центр безпілотної авіації Міноборони РФ.

Повідомлення супроводжується фотографією ліквідованого високопосадовця.

Ліквідований під Москвою полковник російської армії Олексій Коломєйцев / Фото: ГУР Міноборони

За інформацією ГУР, Олексія Коломєйцева було знищено 27 вересня у місті Коломна Московської області РФ.

“51-річний Коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації Міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема “Шахедів”, а також персоналу з обслуги БПЛА”, - уточнили в українській військовій розвідці.

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У ГУР МОУ не надали подробиць стосовно способу, яким було ліквідовано російського полковника, але нагадали, що він безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та здійснення воєнних злочинів проти України.

“За кожен воєнний злочин буде справедлива відплата”, - наголосили у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що до ліквідації полковника Коломєйцева причетний місцевий рух спротиву кремлівському режиму та ГУР Міноборони України.

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