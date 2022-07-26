Ліквідовано 12 окупантів: ЗСУ завдали удару по казармах росіян у Лисичанську (відео)

ЗСУ "накрили" казарми російських військових у тимчасово окупованому Лисичанську.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Українські військові завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську. Внаслідок удару ліквідовано 12 рашистів", - написав він та опублікував відео, на якому один із загарбників показує наслідки обстрілу та каже, що "пацанів засипало".

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 153-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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