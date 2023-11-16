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Ліквідовано 1300 загарбників: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Ліквідовано 1300 загарбників: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

ЗСУ знищують ворога на полі боя / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 16 листопада склали 315 620 осіб. За минулу добу українські війська знищили ще 1130 загарбників.

Про це повідомив уранці Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 315 620 (+1130) осіб 
  • танків ‒ 5388 (+11) 
  • бойових броньованих машин ‒ 10121 (+17) 
  • артилерійських систем – 7683 (+36) 
  • РСЗВ – 892 (+8) 
  • засоби ППО ‒ 585 (+3) 
  • літаків – 323 
  • гелікоптерів – 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5689 (+14)
  • крилаті ракети ‒ 1563 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 22 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10060 (+40)
  • спеціальна техніка ‒ 1084 (+1)

Раніше Генштаб повідомив, що Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

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