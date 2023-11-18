Ліквідовано 620 загарбників: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 18 листопада склали понад 317 380 осіб. За минулу добу українські війська знищили ще 620 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 317380 (+620) осіб

танків ‒ 5422 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 10141 (+9)

артилерійських систем – 7726 (+14)

РСЗВ / MLRS – 896 (+1)

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 586 (+1)

літаків – 323

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5726 (+17)

крилаті ракети ‒ 1563

кораблі /катери ‒ 22

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 10091 (+14)

спеціальна техніка ‒ 1090 (+4)

Раніше Генштаб повідомив, що українські військові відбили 23 атаки противника на Авдіївському напрямку, продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

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