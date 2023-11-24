Ліквідовано майже 323 тисячі окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу

За добу знищено 30 танків та 31 артсистему.

Станом на 24 листопада 2023 року ЗСУ знищили 322 900 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії Російської Федерації:

особового складу - близько 322 900 (+1100) осіб,

танків - 5496 (+30) од,

бойових броньованих машин - 10256 (+32) од,

артилерійських систем - 7833 (+31) од,

РСЗВ - 904 (+2) од,

засоби ППО - 595 (+4) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5800 (+1),

крилаті ракети - 1564 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни -1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10230 (+32) од,

спеціальна техніка - 1108 (+1).

Нагадаємо, 24 листопада розпочалася 639 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Дніпра на Херсонщині. Тим часом росіяни б'ються за Авдіївку в Донецькій області. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

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