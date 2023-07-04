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Ліквідовано майже 800 росіян: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ліквідовано майже 800 росіян: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Втрати армії РФ станом на 4 липня становлять 231 030 осіб. / Фото: Associated Press

Знищено ще 29 дронів.

Станом на ранок 4 липня 2023 року ЗСУ знищили 231 030 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 77військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 231 030 (+770) осіб ліквідовано,
  • танків - 4059 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7908 (+9) од,
  • артилерійських систем - 4252 (+32) од,
  • РСЗВ - 647 (+6) од,
  • засоби ППО - 394 (+3) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3602 (+29),
  • крилаті ракети - 1264 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6843 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 590 (+0).

Як повідомлялося, розпочалася 496 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
893
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