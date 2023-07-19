Ліквідовано майже пів тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Знищено шість ракет та 46 дронів ворога.

Станом 19 липня 2023 року ЗСУ знищили 239 480 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 470 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні втрати армії РФ від 24 лютого 2022-го:

особового складу - близько 239 480 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 4123 (+4) од,

бойових броньованих машин - 8059 (+8) од,

артилерійських систем - 4573 (+31) од,

РСЗВ - 689 (+0) од,

засоби ППО - 430 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3885 (+46),

крилаті ракети - 1279 (+6),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7105 (+19) од,

спеціальна техніка - 683 (+6).

Нагадаємо, розпочалася 511 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними Генштабу, РФ задала вночі ударів по Україні, ворог зосереджує зусилля на 5 напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

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