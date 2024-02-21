Ліквідовано понад 1100 загарбників: Генштаб назвав втрати армії РФ

Станом на ранок 21 лютого 2024 року ЗСУ знищили 406 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 406 080(+1130) осіб,

танків - 6516 (+13) од,

бойових броньованих машин - 12338 (+70) од,

артилерійських систем - 9826 (+53) од,

РСЗВ - 992 (+4) од,

засоби ППО - 678 (+3) од,

літаків - 338 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7560 (+39),

крилаті ракети - 1903 (+1),

кораблі /катери - 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12861 (+56) од,

спеціальна техніка - 1558 (+7).

Як повідомив зранку 21 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-34. Втім, де "приземлили" російську пташку, не повідомляється.

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