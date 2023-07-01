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Ліквідовано понад 500 росіян: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ліквідовано понад 500 росіян: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Станом на ранок 1 липня 2023-го знищено 228 870 солдатів армії Росії. / Фото: Associated Press

Знищено ще 26 дронів.

Станом на ранок 1 липня 2023 року ЗСУ знищили 228 870 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 530 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 228 870 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків - 4042 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 7868 (+5) од,
  • артилерійських систем - 4162 (+35) од,
  • РСЗВ - 632 (+2) од,
  • засоби ППО - 389 (+0) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3545 (+26),
  • крилаті ракети - 1261 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6794 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 580 (+11).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про втрати ПВК "Вагнер" у війні в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення РФ було ліквідовано 21 тис. "вагнерівці", а поранено 80 тис. найманців.

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Дата публікації
Перегляди
512
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