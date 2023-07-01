Ліквідовано понад 500 росіян: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Станом на ранок 1 липня 2023 року ЗСУ знищили 228 870 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 530 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 228 870 (+530) осіб ліквідовано,

танків - 4042 (+1) од,

бойових броньованих машин - 7868 (+5) од,

артилерійських систем - 4162 (+35) од,

РСЗВ - 632 (+2) од,

засоби ППО - 389 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3545 (+26),

крилаті ракети - 1261 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6794 (+9) од,

спеціальна техніка - 580 (+11).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про втрати ПВК "Вагнер" у війні в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення РФ було ліквідовано 21 тис. "вагнерівці", а поранено 80 тис. найманців.

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