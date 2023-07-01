Ліквідовано понад 500 росіян: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Знищено ще 26 дронів.
Станом на ранок 1 липня 2023 року ЗСУ знищили 228 870 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 530 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 228 870 (+530) осіб ліквідовано,
- танків - 4042 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7868 (+5) од,
- артилерійських систем - 4162 (+35) од,
- РСЗВ - 632 (+2) од,
- засоби ППО - 389 (+0) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3545 (+26),
- крилаті ракети - 1261 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6794 (+9) од,
- спеціальна техніка - 580 (+11).
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про втрати ПВК "Вагнер" у війні в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення РФ було ліквідовано 21 тис. "вагнерівці", а поранено 80 тис. найманців.