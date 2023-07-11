Ліквідовано понад 500 росіян: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Знищено ще один гелікоптер ворога.

Станом на ранок 11 липня 2023 року ЗСУ знищили 235 020 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 540 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022-го:

особового складу - близько 235020 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 4089 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7983 (+17) од,

артилерійських систем - 4385 (+14) од,

РСЗВ - 672 (+4) од,

засоби ППО - 414 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3693 (+7),

крилаті ракети - 1271 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6966 (+29) од,

спеціальна техніка /- 640 (+8).

Нагадаємо, армія РФ зосереджує зусилля на чотирьох напрямках, тривають важкі бої. Ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

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