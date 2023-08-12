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Ліквідовано понад пів тисячі загарбників: Генштаб оновив дані про втрати РФ

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Олена КапнікОлена Капнік
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Ліквідовано понад пів тисячі загарбників: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Втрати армії РФ станом на 12 серпня 2023-го становлять понад 253 тис. / Фото: Associated Press

Знищено ще одну крилату ракету та чотири дрони ворога.

Станом на 12 серпня 2023 року ЗСУ знищили 253 290 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 510 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько/ about 253290 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків - 4295 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 8324 (+6) од,
  • артилерійських систем - 5053 (+10) од,
  • РСЗВ - 713 (+0) од,
  • засоби ППО - 472 (+1) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 313 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4201 (+4),
  • крилаті ракети - 1378 (+1),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7523 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 759 (+3).

Нагадаємо, у Центр національного спротиву повідомляв, що загарбники на півдні Україні не можуть впоратися з великою кількістю поранених. Так, окупанти використовують цивільні медичні заклади для лікування своїх поранених.

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Дата публікації
Перегляди
532
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