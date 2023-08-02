Ліквідовано понад пів тисячі загарбників: нові дані Генштабу про втрати армії РФ ворога

Знищено ще 15 дронів та
Станом на 2 серпня 2023 року ЗСУ знищили 247 230 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 540 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
- особового складу - близько 247 230 (+540) осіб ліквідовано,
- танків - 4217 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 8213 (+8) од,
- артилерійських систем - 4866 (+27) од,
- РСЗВ - 700 (+1) од,
- засоби ППО - 463 (+1) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4042 (+15),
- крилаті ракети - 1347 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7349 (+25) од,
- спеціальна техніка - 718 (+0).
Як повідомлялося, військовий експерт Сергій Грабський розповів про пріоритетне завдання ЗСУ під час контрнаступу. Російські окупанти досі мають перевагу в артилерії, тому під час контрнаступу пріоритет ЗСУ – ворожі об’єкти артилерійських систем та снарядів до них.