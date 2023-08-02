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Ліквідовано понад пів тисячі загарбників: нові дані Генштабу про втрати армії РФ ворога

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Олена КапнікОлена Капнік
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Ліквідовано понад пів тисячі загарбників: нові дані Генштабу про втрати армії РФ ворога

Знищено вже понад 247 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Знищено ще 15 дронів та

Станом на 2 серпня 2023 року ЗСУ знищили 247 230 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 540 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу - близько 247 230 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 4217 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 8213 (+8) од,
  • артилерійських систем - 4866 (+27) од,
  • РСЗВ - 700 (+1) од,
  • засоби ППО - 463 (+1) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4042 (+15),
  • крилаті ракети - 1347 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7349 (+25) од,
  • спеціальна техніка - 718 (+0).

Як повідомлялося, військовий експерт Сергій Грабський розповів про пріоритетне завдання ЗСУ під час контрнаступу. Російські окупанти досі мають перевагу в артилерії, тому під час контрнаступу пріоритет ЗСУ – ворожі об’єкти артилерійських систем та снарядів до них.

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Дата публікації
Перегляди
1336
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