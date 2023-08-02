Ліквідовано понад пів тисячі загарбників: нові дані Генштабу про втрати армії РФ ворога

Знищено ще 15 дронів та

Станом на 2 серпня 2023 року ЗСУ знищили 247 230 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 540 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько 247 230 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 4217 (+1) од,

бойових броньованих машин - 8213 (+8) од,

артилерійських систем - 4866 (+27) од,

РСЗВ - 700 (+1) од,

засоби ППО - 463 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4042 (+15),

крилаті ракети - 1347 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7349 (+25) од,

спеціальна техніка - 718 (+0).

Як повідомлялося, військовий експерт Сергій Грабський розповів про пріоритетне завдання ЗСУ під час контрнаступу. Російські окупанти досі мають перевагу в артилерії, тому під час контрнаступу пріоритет ЗСУ – ворожі об’єкти артилерійських систем та снарядів до них.

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