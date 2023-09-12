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Ліквідовано понад пів тисячі загарбників: нові дані Генштабу про втрати РФ

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Олена КапнікОлена Капнік
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Ліквідовано понад пів тисячі загарбників: нові дані Генштабу про втрати РФ

Станом на 12 вересня 2023-го знищено 269 760​​​​​​​ солдатів армії Російської Федерації.  / Фото: Associated Press

Ворог втрати ще вісім танків та три засоби ППО.

Станом на 12 вересня 2023 року ЗСУ знищили 269 760 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 550 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 269 760 (+550) осіб,
  • танків - 4568 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 8778 (+11) од,
  • артилерійських систем - 5872 (+33) од,
  • РСЗВ - 764 (+4) од,
  • засоби ППО - 515 (+3) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4645 (+17),
  • крилаті ракети - 1455 (+0),
  • кораблі /катери - 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8413 (+43) од,
  • спеціальна техніка - 881 (+4).

Як повідомлялося, на Таврійському напрямку за останню добу втрати ворога склали 359 осіб (безповоротні - 102, поранені - 257).

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Перегляди
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