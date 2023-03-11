Ліквідовано ще 1010 солдатів: втрати армії РФ становлять вже 158 тисяч

Знищено ще десять танків.

Від 24 лютого 2022-го до 11 березня 2023-го ЗСУ знищили 158 000 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 1010 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

особового складу - близько 158 000 (+1010) осіб ліквідовано,

танків - 3458 (+10) од,

бойових броньованих машин - 6762 (+20) од,

артилерійських систем - 2483 (+8) од,

РСЗВ - 493 (+2) од,

засоби ППО - 257 (+1) од,

літаків - 304 (+0) од,

гелікоптерів - 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2108 (+1),

крилаті ракети - 907 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5344 (+7) од,

спеціальна техніка - 242 (+2).

Нагадаємо, розпочалася 381 доба російського широкомасштабного вторгнення. Агресорка Росія не залишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Минулої доби ЗСУ відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

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