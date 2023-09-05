Ліквідовано ще 560 окупантів: нові дані Генштабу про втрати армії РФ

Станом на 5 вересня 2023 року ЗСУ знищили 265 680 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 560 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 265 680 (+560) осіб,

танків -4489 (+9) од,

бойових броньованих машин - 8670 (+7) од,

артилерійських систем - 5649 (+38) од,

РСЗВ - 747 (+6) од,

засоби ППО - 504 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4512 (+31),

крилаті ракети - 1447 (+0),

кораблі /катери - 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8175 (+26) од,

спеціальна техніка - 851 (+4).

Як повідомлялося, легітимний мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що на окупованому півдні в росіян з'явилися нові крематорії. Загарбників ліквідовують у "надглибокому тилу" - у Кирилівці та Генічеську, де майже щодня там лунають вибухи.

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