Ліквідовано ще 560 окупантів: нові дані Генштабу про втрати армії РФ

Ворог втратив ще 31 дрон.
Станом на 5 вересня 2023 року ЗСУ знищили 265 680 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 560 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 265 680 (+560) осіб,
- танків -4489 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 8670 (+7) од,
- артилерійських систем - 5649 (+38) од,
- РСЗВ - 747 (+6) од,
- засоби ППО - 504 (+1) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4512 (+31),
- крилаті ракети - 1447 (+0),
- кораблі /катери - 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8175 (+26) од,
- спеціальна техніка - 851 (+4).
Як повідомлялося, легітимний мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що на окупованому півдні в росіян з'явилися нові крематорії. Загарбників ліквідовують у "надглибокому тилу" - у Кирилівці та Генічеську, де майже щодня там лунають вибухи.