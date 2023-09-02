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Ліквідовано ще 570 загарбників: нові дані Генштабу про втрати окупантів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ліквідовано ще 570 загарбників: нові дані Генштабу про втрати окупантів

Станом на 2 вересня 2023-го знищено ще 570 окупантів. / Фото: Associated Press

РФ втратила ще 12 танків та 12 дронів.

Станом на 2 вересня 2023 року ЗСУ знищили 264 060 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 570 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 264 060 (+570) осіб,
  • танків - 4471 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 8637 (+24) од,
  • артилерійських систем - 5560 (+30) од,
  • РСЗВ - 736 (+1) од,
  • засоби ППО - 501 (+1) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4433 (+12),
  • крилаті ракети - 1447 (+2),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8043 (+34) од,
  • спеціальна техніка - 835 (+4).

Як повідомлялося, ЗСУ встановили рекорд зі знищення ворожої техніки. Так, у серпні був другий показник за весь період повномасштабної війни зі знищення російського автотранспорту – 685. 

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Дата публікації
Перегляди
1132
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