Ліквідовано ще 570 загарбників: нові дані Генштабу про втрати окупантів

РФ втратила ще 12 танків та 12 дронів.

Станом на 2 вересня 2023 року ЗСУ знищили 264 060 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 570 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 264 060 (+570) осіб,

танків - 4471 (+12) од,

бойових броньованих машин - 8637 (+24) од,

артилерійських систем - 5560 (+30) од,

РСЗВ - 736 (+1) од,

засоби ППО - 501 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4433 (+12),

крилаті ракети - 1447 (+2),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8043 (+34) од,

спеціальна техніка - 835 (+4).

Як повідомлялося, ЗСУ встановили рекорд зі знищення ворожої техніки. Так, у серпні був другий показник за весь період повномасштабної війни зі знищення російського автотранспорту – 685.

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