Ліквідовано ще 570 загарбників: нові дані Генштабу про втрати окупантів

РФ втратила ще 12 танків та 12 дронів.
Станом на 2 вересня 2023 року ЗСУ знищили 264 060 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 570 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 264 060 (+570) осіб,
- танків - 4471 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 8637 (+24) од,
- артилерійських систем - 5560 (+30) од,
- РСЗВ - 736 (+1) од,
- засоби ППО - 501 (+1) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4433 (+12),
- крилаті ракети - 1447 (+2),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8043 (+34) од,
- спеціальна техніка - 835 (+4).
Як повідомлялося, ЗСУ встановили рекорд зі знищення ворожої техніки. Так, у серпні був другий показник за весь період повномасштабної війни зі знищення російського автотранспорту – 685.
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