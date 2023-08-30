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Ліквідовано ще 570 загарбників: нові дані Генштабу про втрати російської армії

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ліквідовано ще 570 загарбників: нові дані Генштабу про втрати російської армії

Станом на 30 серпня 2023-го ліквідовано понад 262 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Ворог втратив ще дев'ять танків та 26 артсистем.

Станом на 30 серпня 2023 року ЗСУ знищили 262 410 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 570 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу - близько 262 410 (+570) осіб,
  • танків - 4423 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 8596 (+17) од,
  • артилерійських систем - 5476 (+26) од,
  • РСЗВ - 733 (+0) од,
  • засоби ППО - 500 (+0) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4395 (+8),
  • крилаті ракети - 1419 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7953 (+44) од,
  • спеціальна техніка - 825 (+5).

Як повідомлялося у зведенні Генштабу зранку 30 серпня, армія РФ знову вдарила по Україні, ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби на фронті відбулось 35 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
1570
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