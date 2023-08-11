Ліквідовано ще 580 загарбників: нові дані Генштабу про втрати армії РФ ворога

Ворог втратив ще 12 танків та 18 дронів.

Станом на 11 серпня 2023 року ЗСУ знищили 252 780 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 580 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 252 780 (+580) осіб ліквідовано,

танків - 4290 (+12) од,

бойових броньованих машин - 8318 (+15) од,

артилерійських систем - 5043 (+15) од,

РСЗВ - 713 (+2) од,

засоби ППО - 471 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 313 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4197 (+18),

крилаті ракети - 1377 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7511 (+16) од,

спеціальна техніка - 756 (+10).

Як повідомлялося, окупанти розгорнули крематорій біля Мелітополя, щоб не вивозити тіла до Росії. Таким чином командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу.

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