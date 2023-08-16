Ліквідовано ще 650 загарбників: нові дані Генштабу про втрати армії РФ ворога

Росіяни втрати ще шість дронів та 17 крилатих ракет.

Станом на 16 серпня 2023 року ЗСУ знищили 255 570 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 650 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 255 570 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 4324 (+11) од,

бойових броньованих машин - 8380 (+10) од,

артилерійських систем - 5152 (+24) од,

РСЗВ - 714 (+0) од,

засоби ППО - 485 (+3) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 314 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4248 (+6),

крилаті ракети - 1404 (+17),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7614 (+30) од,

спеціальна техніка - 773 (+4).

Як повідомлялося у зведенні Генштабу, РФ знову атакувала дронами по Україні, ЗСУ наступають на двох напрямках. Своєю чергою, українська авіація протягом минулої доби завдала сім ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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