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Ліквідовано сотні окупантів: нові дані Генштабу про втрати армії РФ

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Павло ЗаяцПавло Заяц
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Ліквідовано сотні окупантів: нові дані Генштабу про втрати армії РФ

ЗСУ знищили десятки одиниць техніки ворога. Фото - facebook.com/59ompbr

Сили оборони за добу знищили 11 танків і майже 30 артилерійських установок.

Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення Росії знищили, орієнтовно, 241 960 окупантів. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано ще 630 військових РФ.

Такі дані оприлюднив 23 липня Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника армії РФ: 

  • особового складу - близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків - 4151 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 8105 (+9) од,
  • артилерійських систем - 4658 (+29) од,
  • РСЗВ - 697 (+4) од,
  • засоби ППО - 451 (+3) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3958 (+14),
  • крилаті ракети - 1298 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7172 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 696 (+5).
© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
1213
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