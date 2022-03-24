Ліквідував особовий склад та техніку: на Харківщині російський гелікоптер обстріляв власні позиції

Голова Харківської ОДА сподівається, що окупанти й надалі знищуватимуть самі ж себе.

На Харківщині російський військовий гелікоптер обстріляв власні позиції.

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Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти ліквідували величезну кількість особового складу та військової техніки.

"Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ. Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів", - повідомив голова ОДА.

Нагадаємо, у Харкові почали продавати сертифікати на екскурсії післявоєнним містом. Всі зароблені кошти будуть відправлені на допомогу Збройним силам України.

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