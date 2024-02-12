Лінія фронту рухається: в ЗСУ назвали плани і дії ворога в районі Авдіївки

У рйоні Авдіївки лінія боєзіткнення рухається в обидва боки.

Російські війська прагнуть досягти оперативного оточення Авдіївки на Донеччині. Наразі лінія фронту там рухається в обидва боки.

Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону 12 лютого.

Лиховій доповів про ситуацію на Авдіївському напрямку фронту.

"Ситуація динамічна. Бачимо наміри ворога, бачимо, куди він хоче просунутися, щоб перерізати логістичну артерію постачання в Авдіївці і забезпечити оперативне оточення", – сказав речник Сил оборони.

"Лінія боєзіткнення рухається не в один бік, як комусь може здатися", – наголосив він.

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Лиховій також вказав, що якщо раніше російські війська застосовували тактику малих піхотних груп, то останнім часом залучають більше бронетехніки, зокрема, танки та бойові машини піхоти.

Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що ЗСУ скерували підкріплення до Авдіївки. Не виключено, що йдеться про одну з найкращих українських бригад – третю штурмову.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Репортаж ТСН з Авдіївки: на лінії зіткнення ворог знову суне вперед

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