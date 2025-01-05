Лінія фронту за 2 кілометри від Куп'янська: понад 900 осіб відмовляються евакуюватися

За два кілометри від міста Купʼянськ Харківської області перебуває лінія фронту. Ситуація у Купʼянській громаді складна.

Про це повідомив очільник ОВА Андрій Беседін.

"Ситуація у Купʼянській громаді є складною, оскільки армія РФ не припиняє обстрілювати її з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, а також атакувати керованими авіаційними бомбами та FPV-дронами логістичні шляхи постачання", - сказав він.

Беседін вказав, що на лівобережній частині громади досі проживає 900 жителів — це здебільшого літні люди, які відмовляються від евакуації.

"На лівобережжі ситуація критична вже понад три місяці, там немає ні світла, ні газу, ні водопостачання, жодних соціальних послуг, магазинів, аптек", - додав він.

Нагадаємо:

Наступ в районі Куп'янська російська армія розпочала ще рік тому. Наполегливі спроби пробитися до самого міста або витіснити українців з лівого берега Осколу не були успішними, але досі тривають.

Однак в жовтні 2024 року російська армія змогла розсікти на дві частини український плацдарм на цьому березі. Рухаючись від села Піщане вона вийшла до берега Осколу в районі сіл Кругляківка і Колісниківка.

Зазнавши великих втрат під час цієї наступальної операції, армія РФ, тим не менш, змогла окупувати обидва ці населені пункти і перерізати дорогу Куп'янськ - Борова. Росіяни намагаються розширити зону контролю на цій ділянці і продовжують спроби згорнути українську оборону на лівому березі Осколу.

За даними українського аналітичного центру DeepState, російські збройні сили 24 листопада 2024 змогли перетнути річку Оскіл на Харківщині і захопити позиції ЗСУ на протилежному березі. Якщо росіяни створять тут плацдарм, це може загрожувати обороні Куп'янська.

Нагадаємо, російська терористична армія ударила керованою авіабомбою по місту Куп’янську Харківської області, влучивши у житлову п’ятиповерхівку.

Читайте також: