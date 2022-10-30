"Лінія Вагнера": оприлюднено супутникові знімки нових укріплень окупантів на сході

За заявами російських пропагандистів, це "друга лінія оборони" на випадок, якщо українці спробують прорватися у цьому районі.

Біля окупованого Росією міста Гірське на сході України група російських окупантів побудувала майже двокілометрове протитанкове укріплення.

Про це свідчать нові супутникові знімки Maxar Technologies, повідомляє CNN.

Укріплення складається з чотирьох рядів цементних пірамід, які, як сподіваються росіяни, не дадуть машинам і танкам ЗСУ рухатися на окупований схід України. За протитанковими укріпленнями розташована велика траншея.

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Додаткові супутникові знімки Європейського космічного агентства показують, що копання траншеї відбувалося у два етапи: перша частина траншеї копалася з 25 вересня; друга ділянка траншеї була викопана десь між 30 вересня та 5 жовтня.

Два російських ЗМІ повідомили про укріплення, яке вони назвали "лінією Вагнера", маючи на увазі групу російських найманців ПВК Вагнера. За заявами російських пропагандистів, це "друга лінія оборони" на випадок, якщо українці спробують прорватися у цьому районі.

Як зазначає УНІАН, укріплення, справді, може допомогти захиститися від лобової атаки, але ніщо не заважає українським військовим просто обійти укріплення, які простяглися на 1,6 кілометра.

Російський таблоїд РІА / ФАН опублікував в середу карту, на якій стверджується, що група Вагнера буде продовжувати будувати свою "лінію" доти, поки вона не простягнеться на схід від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська.

На додаткових супутникових знімках, розглянутих CNN, не було видно жодних інших споруд уздовж передбачуваного шляху "лінії Вагнера".

Нагадаємо, бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували групу бойовиків, у тому числі заступника начальника штабу ПВК Вагнера. Командир спецпідрозділу Павло Патарецький з позивним Булат оприлюднив деталі ліквідації вагнерівців.

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