Лінія зіткнення досить рухлива: Гуменюк повідомила, чи просувається ворог поблизу Роботиного

Загальна кількість російських військ на цьому напрямку не збільшується. Водночас військових звідти відправляють на Херсонський напрямок.

Поблизу села Роботине на Запорізькому напрямку ситуація динамічна, що є нормальним розвитком бойових подій.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказала керівниця Об’єднаного координаційного центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона прокоментувала ситуацію у селі Вербове у напрямку Роботиного, зазначивши, що на таких відкритих поверхнях, як цей регіон, лінія зіткнення досить рухлива, і зміна позицій може відбуватися навіть протягом однієї доби – на декілька метрів, декілька десятків метрів.

"Але це не критично, це нормальний розвиток бойових подій. Ми можемо говорити про те, що ворог не припиняє там штурмувати, ворог продовжує тиснути, має кількісну перевагу і використовує знову таки «м’ясні» штурми. Знову основна форма тиску тут – це групи кількістю до відділення, зосереджені з різних напрямків і спрямовані на наші позиції", – зазначила Гуменюк.

Поблизу Роботиного, за її словами, росіяни активно використовують контрбатарейну боротьбу, зокрема артилерію та дрони. Упродовж минулої доби у цьому районі ворог шість разів штурмував позиції ЗСУ, які українські сили відбили.

У російської армії виникла складна ситуація і на Херсонщині. Там їм важко збирати групи для проведення штурмових дій.

"Саме тому вони використовують цей момент як ротацію, переміщуючи підрозділи, які не обізнані в ситуації, на той напрямок, де можна ще сформувати з них штурмові команди. Цей процес ми спостерігаємо вже досить давно, але загальна кількість угруповання військ «Днепр» не змінюється і продовжує бути в принципі у відмінусування з нашого боку. Але, звісно, ще завдавати і завдавати нам цих мінусів", – зазначила Гуменюк.

За попередню добу Генеральний штаб ЗСУ зафіксував шість атак на позиції українських військових на Оріхівському напрямку, в тому числі біля Роботиного.

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