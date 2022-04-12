Лінію військових зіткнень відсунули від Дніпропетровської області - Вілкул

Під контроль України також повернулося понад 15 населених пунктів.

Лінія військових зіткнень відсунута від Дніпропетровської області і тепер проходить територіями Херсонської.

Про це 12 квітня повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у ефірі телемарафону.

Вілкул також повідомив, що під контроль України повернулося понад 15 населених пунктів. Наразі спеціалісти відновлюють там інфраструктуру, насамперед лінії електропередач.

Нагадаємо, у Дніпрі під російський ракетний удар по аеропорту потрапили п'ятеро рятувальників. Усі вони перебувають в лікарнях міста з осколковими пораненнями. "Найважчу" пацієнтку, пресофіцерку ДСНС Євгенію Дудку, лікарям вдалося стабілізувати.

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