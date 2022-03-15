"Ліплять черговий фейк": Верещук розповіла, як пропагандисти РФ атакують евакуйованих з Маріуполя людей

Окупанти змушують українців брехати, нібито полк "Азов" не випускав мирних мешканців з міста.

Російські ЗМП (засоби масової пропаганди - прим.) вдалися до атак на людей, які змогли виїхати по гуманітарному коридору з Маріуполя, аби створити чергову брехню для телебачення.

Про це віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла у відеозверненні ввечері 15 березня.

"Хочу звернути увагу на те, що зараз російські ЗМІ атакують людей, які виїхали по гуманітарному коридору з Маріуполя. Пропагандисти вимагають на камеру розповісти, як полк "Азов" не випускав мирних мешканців із міста. Замість того, щоб дати спокій маріупольцям, які через постійні обстріли російської артилерії та бомбардування авіації виживали в укриттях без тепла, світла, їжі та води, вони ліплять черговий фейк.

Єдина причина, з якої українській військові просили повернутися до міста, це обстріли з боку Російської Федерації, які не припинялися, незважаючи на домовленість про режим тиші. Як тільки військові отримали підтвердження, що проїзд коридором можливий, він був дозволений.

У той час, коли іноземні журналісти гинуть від російських куль, намагаючись висвітлювати правду, що відбувається в Україні, російські пропагандисти вдаються до будь-яких аморальних вчинків, щоб створити чергову брехню", - сказала Верещук.

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