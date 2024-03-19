"Лишається тільки молитися": волонтер розповів про ситуацію на Сумщині через російські обстріли (відео)

Попри нескінченні обстріли у прифронтових населених пунктах досі лишаються люди, які не хочуть покидати свої домівки.

Попри нескінченні обстріли й руйнування, деякі жителі прифронтових сіл Сумщини досі не покидають свої домівки.

Про це розповів волонтер, який веде свій акаунт в TikTok під ніком Голландець.

В той час, коли записувалося відео у Великій Писарівці, сусідню Олександрівку, яка знаходиться за два кілометри, росіяни "утюжили" з артилерії. За словами місцевих жителів, там досі залишається один мешканець.

Через ворожі обстріли, дістатися в Олександрівку і Лукашівку, що далі за нею по трасі, наразі неможливо.

"Військові не пропустять. Люди, які там залишаються, і в Попівці також… ну, треба тільки молитися, щоб вони там вижили", – сказав волонтер.

Щодо ситуації у Великій Писарівці, він розповів, що окупанти намагаються зрівняти населений пункт з землею.

"Село знищують, бомблять. Люди все одно залишаються", – розповів Голландець.

За його словами, гуманітарну допомогу у Велику Писарівку доставляють, а сам він привіз людям корм для тварин. А тим, хто вирішує виїхати допомагають ДСНС, поліція, громада і військові. Волонтер наголосив, що евакуаційні автобуси приїжджають регулярно.

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