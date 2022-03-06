Лишаються без брендових трусів та одягу: з російського ринку йдуть відомі торгові марки

Лишаються без брендових трусів та одягу: з російського ринку йдуть відомі торгові марки

У РФ закриваються американські модні магазини.

Ще одні модні бренди йдуть з російського ринку. Tommy Hilfiger, Calvin Klein та інші бренди американської корпорації PVH закривають свої магазини у Росії та Білорусі із завтрашнього дня, 7 березня. Усі комерційні операції призупиняються.

Йде з російського ринку і італійський Модний дім Prada.

Нагадаємо, працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.