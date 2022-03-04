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"Лише це різко зупинить ескалацію" - Подоляк закликав Захід "взяти на себе відповідальність" і закрити небо

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"Лише це різко зупинить ескалацію" - Подоляк закликав Захід "взяти на себе відповідальність" і закрити небо

Associated Press

Лише закрите небо різко зупинить ескалацію, каже Подоляк.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав західних партнерів закрити небо над Україною задля зупинення війни, яку розв'язала РФ.

Про це він написав у Twitter.

"Логіка цієї війни – нарощування ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великих містах та мирному населенню. Лише закрите небо різко зупинить ескалацію. Настав час західним партнерам взяти і на себе відповідальність за закінчення війни", - йдеться в його повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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