"Лише це різко зупинить ескалацію" - Подоляк закликав Захід "взяти на себе відповідальність" і закрити небо

"Лише це різко зупинить ескалацію" - Подоляк закликав Захід "взяти на себе відповідальність" і закрити небо

Лише закрите небо різко зупинить ескалацію, каже Подоляк.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав західних партнерів закрити небо над Україною задля зупинення війни, яку розв'язала РФ.

Про це він написав у Twitter.

"Логіка цієї війни – нарощування ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великих містах та мирному населенню. Лише закрите небо різко зупинить ескалацію. Настав час західним партнерам взяти і на себе відповідальність за закінчення війни", - йдеться в його повідомленні.