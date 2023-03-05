"Лише гарматне м'ясо": ветеран “Айдару” розповів, чи є у Росії технологічна перевага на фронті

На сьогодні в росіян уже немає технологічної переваги

Через те що в армії РФ відсутні кваліфіковані бійці, нове озброєння їм не допоможе переломити перебіг війни.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав ветеран батальйону “Айдар” Євген Дикий.

За його словами, попри те, що не маючи важкої броньованої техніки рік тому, зуміла утримати ключові міста і звільнити частину захоплених територій.

“Головна деталь будь-якої зброї — це голова бійця. Для того, щоб російські танки стали свого роду game changer, до них повинні були додаватися трошки інші мізки, починаючи від самого верху і тих, хто планував так звану “спеціальну військову операцію”, і тільки через місяць зрозумів, що взагалі-то вони приїхали на велику війну”, — сказав Дикий.

Він також розповів, що росіян ще й неправильно орієнтували.

“Вони їхали в чужу країну на танках і їх орієнтували, що в них ніхто не буде стріляти. Тому game changer у результаті стали звичайні хлопці з Чернігівської тероборони, які розуміли, як треба зустрічати ворогів, які приїжджають на українську землю”, — сказав гість ефіру.

Дикий нагадав, що на той момент Українським силам оборони ще не постачали важку техніку.

“Нам тоді взагалі не передавали жодної машини важкої, жодної гармати. Нічого того, що постачають саме союзним арміям і того, що надають ЗСУ зараз. Тоді нам постачали зброю для партизанів: протитанкові та зенітні комплекси переносні, ручні. Тобто це та зброя, якою може воювати взвод, що відбився від свого полку, партизанський загін, підпільник у місті", - йдеться у повідомленні.

На думку Дикого, росіяни звикли воювати за повної переваги в небі. Вони так воювали в Афганістані, в Сирії, під час двох Чеченських воєн.

“У всіх випадках вони з неба творили що хотіли, робили килимові бомбардування, і вже тільки тоді працювала їхня армія внизу. А тут так не склалося. Ось виявилося, що в України є ППО, частково застаріла, частково польова, тобто “Стінгери”, але вона є. І більше того, себе відмінно показала. Виявилося, що їхня армія взагалі вже відвикла воювати, коли контролю над небом немає, коли ти не приходиш у вже розбомблене, а коли потрібно йти по нерозбитих ворожих позиціях”, — пояснив Дикий.

На сьогодні в росіян уже немає технологічної переваги, акцентував він.

“На сьогодні вже точаться суперечки — ми знищили тільки половину їхнього танкового парку всього довоєнного чи вже дві третини. Але менше половини, — в принципі, таку оцінку ніхто не дає. Те ж саме і по інших видах бронетехніки, схожа картина по артилерії. Тому зараз їхня головна перевага, власне, вибачте, “гарматне м’ясо”, непристойно так людей називати”, — резюмував Дикий.

Нагадаємо, що бомбардувальники військово-космічних сил РФ вперше використали проти України керовані бомби, які баражують, УПАБ-1500В вагою 1500 кг.

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