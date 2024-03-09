Лише мертві руїни без людей: у Мережі з'явилося нове відео, який вигляд зараз має Бахмут

Після приходу Росії залишилися лише мертві руїни без людей.

Український журналіст Денис Казанський показав у Мережі нове відео, який вигляд зараз має Бахмут Донецької області, із висоти пташиного польоту.

Відео опублікував у телеграм-каналі на своїй сторінці.

На кадрах видно повністю стерте із лиця землі місто. Із людних колись житлових кварталів не залишилося нічого - лише сіра мла та суцільні руїни.

"Колишнє місто Бахмут. Після приходу Росії залишилися лише мертві руїни без людей. Вони це називають "визволення", - підписав Казанський відео розбитого міста після приходу "русского міра".

Лише мертві руїни без людей: який виглядає зараз має Бахмут

Нагадаємо, розвідка Британії назвала наступне українське місто, яке хоче захопити Росія.

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