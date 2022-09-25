Лише на одному напрямку окупанти обстріляли 38 населених пунктів

На Волинському та Поліському напрямках обстановка на фронті залишається без суттєвих змін.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 25 вересня.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області;

– в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ;

– в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне;

– Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юр’ївка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське;

– Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юр’ївка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Парасковіївка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір’я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 38 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Первомайське, Марганець та Нікополь.

З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив до 60 вильотів БпЛА.

Раніше у Генеральному штабі повідомили, що росіяни за добу випустили по Україні 4 ракети та завдали 7 авіаударів.

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