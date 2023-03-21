Лише один шанс на контрнаступ: український генерал прокоментував заяву президента Чехії

За його словами, заява чеського президента, що Україна матиме лише одну спробу великого контрнаступу, близька до об'єктивних оцінок.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко прокоментував слова президента Чехії Петра Павела, яку підхопили багато військових експертів, що Україна має шанс лише на один успішний контрнаступ цього року.

Про це інформує Оbozrevatel.

За його словами, заява чеського президента близька до об'єктивних оцінок.

"У ситуації, коли йде підготовка до контрнаступу, не прийнято обговорювати це питання, але це й так зрозуміло. Президент Павел зробив цю заяву на хвилі критичних гострих заяв щодо України. У такий спосіб він напрацьовує собі міжнародний імідж, зокрема, говорить про готовність приїхати до нашої країни", – сказав Романенко.

Він назвав об'єктивні причини для таких прогнозів:

втома від війни – як у захисників, так і простого населення;

загроза, що західні країни з низки причин (наприклад, зміну влади) зменшать підтримку України.

"Ми розуміємо, що наскільки б ми не втомилися, це питання нашого існування як народу, як держави. В інших державах погляди на цю війну можуть змінюватись під впливом свого електорату. Робота з підтримки рівня підготовки – це дуже тяжка робота нашої військової дипломатії та нашого політичного керівництва", – сказав ексзаступник начальника Генштабу.

Генерал певен, що підготовка, а потім сам контрнаступ все відбудеться і це – "завдання на цілу війну".

Нагадаємо, новий президент Чехії Петр Павел заявив, що в України цього року буде лише одна спроба для контрнаступу. Адже для нових великих операцій у Заходу може не вистачити ресурсів.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що президент Чехії вкладає в ці слова.

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