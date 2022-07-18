"Лише після поразки РФ на полі битви" - Кулеба про відновлення переговорів з Москвою

Станом на зараз через постійні цинічні і варварські обстріли України Росією переговори з країною-терористкою є неможливими.

Росіяни, попри низку пропагандистських заяв, все ще мають незмінну кінцеву мету у цій війні – знищення України. Жодних переговорів про мир станом на зараз немає через дії російської сторони.

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в інтервʼю Forbes.ua.

"Статус мирних переговорів – це удар по Вінниці, удар по Миколаєву, удари по Харкову, інших містах і штурмові дії росіян на сході України. Росіяни як мантру повторюють: "Від 24 лютого наші цілі залишилися незмінними, змінився лише спосіб їхнього досягнення". Спосіб із фронтальної атаки на Україну з метою одномоментного знищення було змінено на концентровані удари і просування зі сходу. Але ціль залишилася незмінною – знищити нас. Кожною такою заявою росіяни демонструють не готовність до переговорів, а незмінність кінцевої мети цієї операції – знищення України. Жодних переговорів про мир станом на зараз немає з вини російської сторони, і ніхто на цю тему не зустрічається", - наголосив Кулеба.

Коментуючи заяву Давида Арахамії, який сказав, що переговори можуть повернутися наприкінці серпня, коли Україна змінить ситуацію на мапі бойових дій, голова МЗС зауважив, що спершу треба змінимо ситуацію на фронті, а потім говорити.

"Всі розуміють, що переговори безпосередньо привʼязані до ситуації на фронті. Я всім партнерам кажу просту річ: "За стіл переговорів Росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що президент України Володимир Зеленський дотримується принципової позиції в цьому питанні.

"Він (президент України Володимир Зеленський) не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав, з огляду на агресивну поведінку Росії. Він дуже чітко прокомунікував це з лідерами країн, які натякали на переговори. Ці лідери теж перестали про це говорити", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, у Росії знову заговорили про переговори, але з новими умовами.

Як повідомлялося, Путін залякує Україну розпочати серйозний наступ, якщо Київ не погодиться на його ультиматум.

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