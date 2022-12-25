Лише питання часу: Україна матиме всю необхідну зброю аби звільнити свою землю від ворога — Кулеба

Дмитро Кулеба зазначив, що у нього є відчуття, що ніяких табу в питаннях постачаннях зброї немає.

Україна матиме всю необхідну зброю, аби звільнити свою землю від окупантів, це лише питання часу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, не лише у Вашингтоні, а й інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - сказав він.

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Кулеба пояснив, чому необхідну зброю не можна отримати одразу.

"Є психологічні, логістичні та політичні причини. З цими усіма причинами треба працювати і ми будемо працювати. Постачання зброї це дуже складна технічна і логістична операція, ми займаємось разом з колегами з інших відомств всіма цими деталями. У мене є відчуття, що ніяких табу в питаннях постачаннях зброї немає", - зазначив очільник МЗС.

Нагадаємо, на початку грудня боєць ЗСУ та секретар оборонного комітету парламенту Роман Костенко повідомив, що перевага в артилерії та живій силі на фронті – у Росії.

В середині грудня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на підприємствах України налагодили виробництво снарядів калібрів 152 та 122 мм. Данілов анонсував, що це "додасть клопоту фашистам".

Зауважимо, в нещодавно оголошеному новому пакеті військової допомоги від США для України серед іншого були вказані 500 високоточних артснарядів 155 мм; 45 тис. артснарядів 152 мм; 20 тис. артснарядів 122 мм; 50 тис. снарядів 122 мм для систем "Град"; 100 тис. танкових снарядів 125 мм.