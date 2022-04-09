Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори — Зеленський

Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори — Зеленський

Навіть після звірств у Бучі та Краматорську Зеленський готовий провести переговори з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що в України немає іншого вибоку, як сісти за стіл переговорів з Путіним, бо саме він може зупинити цю різанину.

Про це глава держави сказав під час інтерв'ю для видання Bild.

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За словами Зеленського, навіть після військових злочинів у Бучі та Краматорську він готовий провести переговори з Путіним.

" Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна ", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області, де збиралися люди для евакуації. За попередніми даними, щонайменше 50 людей загинуло.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Краматорську, назвавши це "злом, яке не має меж".

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